GABOURY, Françoise Blondeau



Au Centre d'hébergement Champlain-Chanoine-Audet, le 5 octobre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Françoise Blondeau, épouse de feu monsieur Fernand Gaboury, fille de feu monsieur Armand Blondeau et de feu madame Florette Leclerc. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Danièle Bolduc), Ève (Lyne Bouchard) et Anne (Louis Moreau); ses petites-filles: Marie-Ève Gaboury, Judith Gaboury (Danny Bélanger) et Alice Gaboury-Moreau; ses arrière-petits-enfants: Maria, Samuelle, Arthur et Louis. Elle était la sœur de: Aline Blondeau (René Beaulieu), feu André Blondeau (Marcelle Trudel), feu Laurent Blondeau (feu Louisette Boisvert), Victorin Blondeau (feu Françoise Cantin), Adrien Blondeau (Jacqueline Boisvert), Marcel Blondeau, feu Michel Blondeau (Carole Demers), feu Pierre Blondeau (Mercédès Lafrance), et René Blondeau. Elle était la belle-sœur de: feu Jean-Marc Gaboury (feu Suzanne Pelletier), feu Gabriel Gaboury, feu Philippe Gaboury (feu Micheline Turgeon), Julienne Gaboury (Ivan Lepine), feu Michel Gaboury (Pierrette Bourbeau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amie(s). La famille tient à remercier tout le personnel du 2e étage du Centre d'hébergement Champlain-Chanoine- Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du CHSLD Chanoine-Audet https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/lassociation-des- benevoles-du-chsld-chanoine-audet/.le vendredi 29 octobre de 18h à 21h.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 10h.