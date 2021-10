DEMERS, Raymonde Boivin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 août 2021 à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédée madame Raymonde Boivin Demers, épouse de feu monsieur Rosaire Demers. Elle était la fille de feu Aurore Taillon et de feu Joseph-Louis-Amable Boivin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aude 13 h00 à 14 h 45.La mise en terre de l'urne se fera au cimetière Saint-Charles (1460 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, G1N 3Y6) à 15 h 45. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Gilles, Carole (Danielle Paquet) et Isabelle ainsi que sa petite-fille Audrey (Simon Boucher), et ses arrière-petits-enfants: Emily et Felix Boucher. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs: Pierrette (Roger Talbot), René (Rachel Roberge), Denise (feu Elzéar De Beaumont), Lucille (feu André Pageau), Francine (Pierre Bédard) et sa belle-sœur Anne-Marie Demers (Gérald Lizée), ainsi que ses neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel du département de cardiologie ainsi que celui des soins palliatifs pour les bons soins prodigués lors de son hospitalisation.