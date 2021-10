MICHAUD, Dorianne Thibault



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 octobre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Dorianne Michaud, épouse de monsieur Yvon Thibault. Née à Matane, le 10 juillet 1936, elle était la fille de feu dame Jeanne Pelletier et de feu monsieur Napoléon Michaud. Elle demeurait à Québec.Madame laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Michel Roy), Yves (Marie-Josée Allard); ses petits-enfants: Nicolas, Jessica; son frère et ses belles-sœurs: Julien (Rachel Nobert), Jeanne Masse (feu Bérard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Dorianne était également la sœur de: Marcel (Rachel Mc Innin), Richard (Rachel Gagnon), Irenée (Lorraine Vigneault), Romuald (Huguette Gauthier), Gemma (Arthur Beaudin), Lise (Guy Labrie), tous décédés. Les funérailles sont sous la direction de :