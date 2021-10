LAVERDIÈRE, Jeanne-D'Arc



À la Résidence Jacinthe Gagnon de Rivière-Ouelle, le 11 octobre 2021, est décédée à l'âge de 92 ans et 5 mois, dame Jeanne-D'Arc Laverdière, fille de feu monsieur Alfred Laverdière et de feu dame Alma Lévesque. Elle demeurait à Rivière-Ouelle, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s à la Résidence funéraire, de 10 h à 10 h 50,et de là les cendres seront inhumées au cimetière de Saint-Pacôme.Elle était la sœur et la belle-sœur de : Doris (feu Pierre Royer), feu Carmelle (feu Robert D. Gagnon), feu Jean-Marc (feu Claudette Labrecque), Yvan (Hélène Pelletier), André (Denise Dumais). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille remercie tous les membres du personnel de la Résidence Jacinthe Gagnon de Rivière-Ouelle pour leur dévouement, leur grande compassion et la qualité des soins apportés.