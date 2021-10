POULIOT, Marie-Anna



Au CHSLD de Saint-Flavien, le 15 septembre 2021 est décédée à l'âge de 93 ans, Mme Marie-Anna Pouliot, épouse en 1res noces de feu M. Léo Jacques et en 2es noces de feu M. Michel Legendre. Elle était la fille de feu M. Édouard Pouliot et de feu Mme Yvonne Laliberté. Elle était native d'Issoudun et demeurait à Laurier-Station. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Léopold (Yolande Lavigne), feu Michel, feu Ghislaine, Sylvain (Denise Laliberté); plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Alice (feu Roland Blouin), feu Simone (feu Gérard Larramée), feu Zéphirin (feu Jeanne Giroux), feu Delphis (feu Rita Daigle), feu Rita (feu Marcel Brousseau), feu Cécile (Ernest Richard), Germaine (feu Roland Beaudoin), Yvette (feu Guy Migneault) et belle-sœur de feu Jacqueline Savard Trépanier. Elle laisse également dans le deuil, plusieurs neveux et nièces, parents et amis et amies. La famille remercie tout le personnel du CHSLD de Saint-Flavien pour tous les bons soins qu'elle a reçus. La famille vous accueillera à la résidence funéraireà compter de 9 h.et inhumation au cimetière paroissial.