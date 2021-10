DUVAL, Guy



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 octobre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Guy Duval. Il était le fils de feu madame Alberta Bouchard et de feu monsieur Michel Duval, époux de madame Laurette Frenette. Il demeurait à Beauport. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (James Morgan) et Mario; ses petits-enfants: Cynthia et Jennifer Morgan; ses frères et sœurs: Aimé, Marcel (Michel Jacques), Gilles (Diane Lafontaine), Lise (Yvon Tremblay) et Carole (Roger Camirand); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Duval et Frenette: Anonciade Laframboise, Roland Frenette, Huguette Major, Nicole Bourassa, Philippe Frenette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: feu Roger Duval, feu Diane Duval, feu Gisèle Duval, feu Jeannine Duval, feu Armand Duval et son beau-frère: feu Roger Frenette. La famille recevra les condoléances àde 14h à 16h,Les cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie. La famille remercie tous les employés du département de la neurologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Nouvelle adresse: www.coeuretavc.ca Tél.: 1-888-473-4636. Des formulaires seront disponibles sur place.