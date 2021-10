COULOMBE, Guy



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 11 octobre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Guy Coulombe, époux de madame Jeanne D'Arc Blais. Il était le fils de feu monsieur René Coulombe et de feu dame Élise Dion. Il demeurait à St-Paul-de-Montminy. La famille accueillera parents et amis au, jour des funérailles à compter de 9h.suivi de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jeanne D'Arc, ses enfants: Jocelyn Coulombe (Michèle LeBlanc), Martin Coulombe (Christiane Raby); ses petit-enfants: Stéphanie (Ismaël Dionne), Jason et Jonathan; ses arrière-petits-enfants: Abygaël et Anahé. Il était le frère de: feu Ghyslaine (feu Charly Buetti), feu Rachèle (feu Ovide Gagné), feu Noëlla (feu Paul Blais), feu Jean (feu Gisèle Lévesque), feu Jeanine (feu René Ducharme), feu Colette (feu Gilles Leduc), feu Aline (feu Roger Prévost), Carmen et Carole. Il était le beau-frère de: feu Philippe, feu Sylvio (feu Bernadette Boivin), feu Lionel (feu Mérilda Bissonnette), feu Paul, feu Fernand, feu Rémi (feu Monique Gagnon), feu Antonio (feu Juliette Gagné), feu Gaston (Lorraine Blais), feu Jacqueline. Il laisse son fidèle compagnon Blacky, ses neveux et nièces, cousins, cousines et nombreux ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel de la Maison d'Hélène et celui de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène: https://www..jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON. La direction des funérailles a été confiée à la