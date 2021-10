FOURNIER, Yvon



À Québec, le 9 octobre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Yvon Fournier, fils de feu Edouard Fournier et feu Eva Breton, il demeurait à Québec. Il est allé rejoindre son épouse, Ghislaine Delamarre et laisse dans le deuil ses enfants: Line (Alain), Yves (Brigitte), Lucie (Marc) et Martin (Nancy). Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Laurie, Janick (Nicolas), Lauralie, Allyson (Hugo) et Alek; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Kaleb et Éliott. Il laisse aussi sa sœur Rollande, ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs et de nombreux parents et amis. La famille a confié monsieur Fournier auLa famille recevra les condoléances aule vendredi 29 octobre 2021 de 9h à 11h et de 12h à 14h.La famille aimerait remercier le personnel du septième étage de l'Hôpital Saint-Sacrement et tout particulièrement Dr Marie-Pierre Fortin, Marie-France Nadeau, Michèle Isabelle-Bernard, Francine Toussaint, Isabelle Busque et Theresa Cholotio et les membres de leurs équipes pour leur dévouement et les bons soins prodigués à leur père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la maladie d'Alzheimer (305-1040, avenue Belvédère Québec (Québec) G1S 3G3, Tél.: 418 527-4294). Pour rendre hommage à monsieur Fournier, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.sylviomarceau.com