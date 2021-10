CHALIFOUR, Louise



C'est entouré de ses enfants Andrée et Martin Côté, le 15 octobre 2021, à la veille de ses 88 ans, qu'est décédée madame Louise Chalifour. Elle était l'épouse de feu monsieur Paul (Paulo) Côté, fille de feu monsieur Rosaire Chalifour et de feu madame Blanche Bélanger et sœur de feu madame Henriette Chalifour. Établie depuis 50 ans à Neuville, Louise était retournée vivre, depuis 2016, à Cap-Santé d'où elle était native. Outre Andrée et Martin (France Naud), elle laisse dans le deuil son frère Jean, ses petits-enfants: Simon, Carrine, Jean-Christophe et Amélya; son arrière-petite-fille Eléonore, ainsi que ses neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs et autres parents et amis.La famille tient particulièrement à remercier le Docteur Pierre Viens pour ses services remarquables et combien appréciés, ainsi que son support exceptionnel durant cette épreuve. Madame Chalifour a été confiée aux bons soins duPour rendre hommage à madame Louise Chalifour, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com