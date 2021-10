SPENCE, Claude



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 20 septembre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Claude Spence, époux de dame Lyne Dufour. Né à Roberval, le 28 janvier 1952, il était le fils de feu dame Juliette Ross et de feu monsieur Paul-Henri Spence. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Outre son épouse Lyne, Claude laisse dans le deuil ses enfants : Jean-François (Pascale Tremblay), Frédéric (Marie-Hélène Tremblay), MarieClaude (Sébastien Godon), ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs : Suzanne, Jean (Monique Belley), Raymond, Madeleine (Dennis Heinrich), Richard (Dolorès Richard), Madeleine Boulanger (feu Paulo); de la famille Dufour : Michèle (Gilbert Bergeron), Ginette (Gaston Gauthier), Alain (Andrée Dufour), Marc (Nancy Lalancette), Louise (Michel Bouchard), Luc (Guylaine Munger), Céline Dufour (feu Jean), Michelle Gagnon (feu Pierre); sa filleule Rosalie Bouchard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Claude était également le frère de feu Bernard. Un merci spécial au personnel de l'Institut universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ) et à l'équipe des soins palliatifs à domicile du Centre local de Services communautaires (CLSC) de la Haute-Saint-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Tél. : 418-656-4999, Site : www.fondation-iucpq.org.Les Funérailles sont sous la direction de :