CÔTÉ, Lise



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 4 septembre 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée dame Lise Côté, fille de feu dame Blanche Savard et feu monsieur Julien Côté. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 30 octobre 2021 de 13 h à 15 h.. Elle laisse dans le deuil ses fils: Michel (Brigitte Leblanc), Sylvain (Nathalie Tremblay), Jean-Frédérick et David; le père de ses enfants Jean Gosselin; ses petits-enfants: Gabrielle (Étienne), Philippe, Catherine, Rose (Alexandre), Laurence, Gabriel et Émilie; ses frères et sœurs: Louisette, Jean-Guy, Jean-Claude, Paul, Huguette, Gilles, Jacqueline, Noël et Denise; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer , 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél.: 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web: www.societederecherchesurlecancer.ca