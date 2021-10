MARCEAU, Monique



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 janvier 2021, à l'âge de 80 ans est décédée madame Monique Marceau fille de feu Edmond Marceau et de feu Marguerite Labbé. Elle demeurait à Lévis, autrefois d'Honfleur.La famille accueillera parents et ami(e)s aude 9h30 à 10h40.et de là, au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil sa sœur et ses frères, ses belles-sœurs et son beau-frère : Yolande (Fernand Thibault), Gratien (Irène Guillemette) et Denis (Denise Cameron), sa tante Marie-Laure Marceau (feu Conrad Beaudoin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Site internet : https://www.cancer.ca/ La direction des funérailles a été confiée à la