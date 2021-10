VILLENEUVE, Père Antonio

C.Ss.R.



À l'hôpital Saint-François d'Assise de Québec, le 9 octobre 2021, est décédé le père Antonio Villeneuve, C.Ss.R. Il était âgé de 97 ans. Le père Antonio Villeneuve, C.Ss.R., est né le 5 avril 1924, à Sainte-Rose-du-Nord, Saguenay, Lac St-Jean, de François Villeneuve et Noémie Girard. Il était le 5e natif d'une famille de 11 enfants. Il fait ses Humanités de 1940 à 1946 au Séminaire de Sainte-Anne-de-Beaupré avant d'entrer au noviciat rédemptoriste de Sherbrooke. Le 15 août 1947, il y prononce ses voeux temporaires puis complète ses études de Philosophie et de Théologie à Aylmer où il fait sa profession perpétuelle le 15 septembre 1950. Une fois ses études terminées, il est ordonné prêtre à Aylmer, le 24 juin 1953, par Monseigneur Maxime Tessier. En 1955, le père Antonio Villeneuve quitte son pays d'origine pour joindre la mission rédemptoriste au Japon où il apprendra la langue japonaise en résidence à la maison-mère rédemptoriste de Tokyo. Dès 1956, il est nommé à Okaya où il devient curé et directeur de la maternelle. Il y assumera la charge de son ministère jusqu'en 1963 avant de joindre la communauté de Suwa où il passera deux années à occuper les mêmes fonctions, en plus de cumuler celle de directeur d'un refuge de vieillards. Le père Villeneuve est appelé à revenir à Tokyo en 1965, afin d'occuper le poste d'économe Vice provincial pendant 2 ans. Puis, après un passage à la paroisse de Yukinoshita, Kamakura, il revient à Suwa pour un séjour qui se prolongera jusqu'en 1975. Il y assume les charges de Supérieur, curé, responsable du foyer de vieillards et directeur de deux maternelles. En 1976, à la demande de l'évêque, il prend la charge de directeur de maternelle et de curé de la paroisse de Matsumoto, paroisse voisine d'Okaya. Son mandat se prolongera jusqu'en 1981. En 1981, le père Antonio Villeneuve doit revenir au Québec car il éprouve des problèmes de santé. Il doit subir 2 pontages mais, trop faible pour en subir un 3e, il entame une convalescence qui durera 2 ans. De retour à Tokyo en 1983, il est de nouveau nommé à Suwa et Okaya. Mais, en 1990, il doit de nouveau effectuer un retour au pays pour recevoir un traitement médical et prendre du repos. Une fois sa convalescence achevée, ses supérieurs prennent la décision que le père Villeneuve restera dorénavant au pays. On l'envoie à la mission d'Elsipogtog, au Nouveau Brunswick, où il se consacre avec un zèle doublé d'intérêt à son ministère auprès du peuple autochtone.