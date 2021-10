LANGLOIS, Aline Richard



À l'Hôpital Général de Québec, le 22 mars 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Aline Richard, épouse de feu monsieur Raymond Langlois, fille de feu madame Émeline Bonneau et de feu monsieur Antonio Richard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carol (Jocelyne Bédard), Lynda (Bertrand Dussault), Doris (Marc Juteau); ses petits-enfants: Philippe Dussault (Annabel Sirois), Sébastien Dussault (Karine Chevalier), Frédéric Leclerc (Roxane Noël), Karine Langlois (Gaétan Blais), ainsi que Karine, fille de Jocelyne, Laurence, fille de Marc); ses arrière-petits-enfants: Abigaëlle, Jade, Milie, Xavier et Thomas; ses frères et sœurs: feu Léonile (feu Victor Vaillancourt), feu Carmen (feu Johnny Kenedey), Ludger (Évelyne Pakenham), Fernand (feu Cécile Gosselin), Louis-Philippe (Monique Ferland), Charles-Henri (feu Lise Gagnon), feu Lydia (feu Arnold Bowen); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre son époux, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlois. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 15.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. La famille adresse des remerciements sincères à tout le personnel de l'Hôpital Général de Québec pour leur dévouement, leurs soins attentionnés et leur humanisme dans l'accomplissement de leur profession. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone: 418 527-4294, Courriel: info@societealzheimerdequebec.com, Site web: www.societealzheimerdequebec.com