ALLARD, René



À l'Unité de soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 7 octobre 2021, à l'âge de 84 ans et 2 mois, est décédé monsieur René Allard, époux en premières noces de feu madame Denise Blanchette et en deuxièmes noces de madame Marguerite (Margot) Bouchard. Il était le fils de feu madame Antoinette Olivier et de feu monsieur Napoléon (Paul) Allard. Il laisse dans le deuil son épouse Margot, ses enfants: Benoît (Linda Allen), Martine (Thomas Bouchard), Micheline et Diane (Yvan Chouinard); sa belle-fille, Sylvia-Éva Bouchard (Alain Jacques); ses petits-enfants: Catherine (Ian Coulombe), Marie-Christine (Vincent Lambert), Maxime, Mathieu; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Jean-Paul, feu Rose-Aimée, feu Gilbert, feu Yolande, feu Pierre s.m., Yvette (Michel Tremblay), Pauline (Albert Adams), Denis (Diane Fortier), André (France Bonin), son ex-belle-sœur et grande amie feu Jeannine Laplante; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blanchette: feu Jean-Claude (Claudette Hamel), feu Jacques (Lise Roy), Monique, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis et amies. Les membres de la famille recevront les condoléances àle jeudi 4 novembre 2021 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 5 novembre, jour des funérailles, de 8h30 à 10h15.M. Allard a consacré sa vie à aider les autres, à commencer par sa famille, à laquelle il était très attaché. Il a débuté sa carrière comme enseignant mais a rapidement bifurqué vers le syndicalisme enseignant et a terminé celle-ci à la direction générale de l'AREQ, organisme voué, à l'origine, à la défense des droits des enseignantes et enseignants retraités. Parallèlement, il devient membre des Chevaliers de Colomb du Conseil Laval 2721, ce qui lui permet de s'impliquer dans leurs Œuvres charitables, entre autres Les Paniers de Noël et l'Arbre enchanté, avec le Quatrième degré des Chevaliers de Colomb. Dans la vie Colombienne, il évolue de Grand Chevalier à Député de District puis Fidèle Navigateur. Parmi ses autres accomplissements, on note qu'il fut l'un des douze membres fondateurs du Conseil des aînés du Québec, un des quarante-sept Québécoises et Québécois honorés lors de la Journée internationale des personnes âgées en 2000. Il a été président de la Fondation St-Augustin, membre du Conseil Supérieur de l'Éducation et a fait partie de divers conseils d'administration dont la Fondation de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le Patro Laval, et quelques autres. Sa famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour son dévouement et son humanité. Don CHU de Québec (SFA) 10 rue de l'Espinay, Québec QC G1L 3L5. https://fondationduchudequebec.org/