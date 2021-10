FILLION, Bernadette



Le 23 octobre 2021, au Manoir du Coteau, à l'âge de 91 ans et 7 mois, est décédée madame Bernadette Fillion, épouse de feu Maurice Asselin, et conjointe de feu Ernest Morin. Elle demeurait à Beaumont. Elle était la mère de: Diane (Gilles Cantin), Mariette (Gaston Bourget), Cécile, Raynald (Line Lessard), Roger (Marie Fournier), feu Yvan (Sylvie Godbout), Line (Michel Samson), Lucie (Dany Bélanger), et Nicole (Christian Paquet). Elle laisse dans le deuil ses 18 petits-enfants et ses 26 arrière-petits-enfants; ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Claire Fillion, Léonard Fillion (Thérèse Gagné), Pauline Fillion (Jean-Claude Rodrigue), Marie-Laure Fillion (Jean-Marie Jean), Raymond Fillion (Nicole St-Pierre), Jean-Paul Fillion (Marielle Labonté) et Adrien Asselin (Denise Bergeron); ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, oncles et tantes, autres parents et ami(e)s. La famille remercie sincèrement le Dr Serge André Bégin, le Dr Michel Côté et dame Valérie Bolduc (CLSC) pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. De plus, nous tenons à remercier pour leur dévouement, tous les membres du personnel ainsi que la direction du Manoir du Coteau où elle a résidé au cours des 6 derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.à compter de 13h30.