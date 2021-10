GINGRAS, Dorothée Fréchette



Tous se souviendront d'elle comme étant une femme inspirante. Généreuse, accueillante, mère aimante, elle a su créer tout au long de sa vie des moments inoubliables lors de rencontres chaleureuses. Dorothée demeurera pour ses proches et ami(e)s une femme de cœur.Paisiblement, à son domicile, le 6 octobre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Dorothée Fréchette, épouse de monsieur Gaétan Gingras, fille de feu monsieur Roméo Fréchette et de feu dame Éva Léveillé. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gaétan; sa fille: Nancy (Rémy Turgeon); ses petits-enfants: Daniel (Anne-Marie Couture) et Olivier. Elle était la sœur de feu Julien (Lucille Coté), feu Claude (Gisèle Beaulieu), feu Monique (JC Longpré), feu Gérald, Huguette (Yves Manseau), Normand (Micheline Bouchot) et Ginette (Christopher Roberts). Elle laisse également dans le deuil sa tante Rolande; ses filleuls: Denis Fréchette, Alain Manseau, Julie Roberts; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et précieux amis. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs à domicile du CLSC La Source Sud, particulièrement l'infirmière Véronique Labrie, la Dre Anne Paquet et la travailleuse sociale Nadia Pineault pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de recherche de l'Hôpital Saint-François d'Assise, 2325, rue de l'université, local 3402, Québec, G1V 0A6, 418 656-3292, sans frais: 1 877 293-8577, https://www.ulaval.ca/fondation/donner/fonds/0016/.