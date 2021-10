Une messe commémorative à la mémoire de Père Antonio Villeneuve sera célébrée à la Chapelle de l'Immaculée-Conception, sous la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, le 29 octobre 2021, à 14h. La messe des funérailles du père Antonio Villeneuve sera célébrée le samedi 30 octobre 2021, à 13h, en l'église Saint-Luc Chicoutimi-Nord,

Les nominations de 1993 le désignent au ministère de la paroisse de Desbiens dans le diocèse de Chicoutimi, où il apportera son aide pastorale pendant 3 ans. En 1996, la Province le réclame pour un autre travail : prêtre à Cap-Haïtien et aumônier des soeurs Rédemptoristines. Puis, deux ans plus tard, il se rend assister le père maître à Jérémie, Haïti. Il poursuivra son ministère à la mission rédemptoriste d'Haïti jusqu'en 2002 avant de revenir, cette fois définitivement, dans son pays natal. À son retour au Québec, le père Villeneuve joint la communauté rédemptoriste de Montréal jusqu'en 2007, moment où il se rend prêter main forte à deux de ses confrères rédemptoristes qui assument la charge pastorale des paroisses de Desbiens, Chambord et Saint-André au Lac-St-Jean. En 2010, il est de retour à Sainte-Anne-de-Beaupré et, toujours disponible, il contribue au ministère du pèlerinage jusqu'à ce que son état de santé nécessite qu'il élise résidence à la maison de retraite des prêtres de Cardinal Vachon, à Québec, où il demeurera jusqu'à son décès. Le père Antonio est allé retrouver ses défunts parents feu François Villeneuve et feu Noémie Girard ainsi que ses défunts frères et soeurs, feu Daniel (feu Rose-Emma Durand), feu Gaston (feu Paulette Simard), feu Irma, feu Gemma (feu Ludger Brisson), feu Rita (feu Roland Leblond), feu Maria, feu Gracia (Soeur Antonienne de Marie), feu Bertha (Soeur de la Charité), feu Gustave (feu Marguerite Busque). Il laisse dans le deuil sa soeur, Marie-Anna Villeneuve (feu Jean-Eudes Tremblay), plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines.puis suivra l'inhumation au cimetière paroissial de Sainte-Rose-du-Nord. La direction des funérailles a été confiée aux