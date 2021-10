HUNTER, Pauline



À l'hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, Beaupré, le 16 mai 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé dame Pauline Hunter. Née à Québec le 6 avril 1928, elle était la fille de feu dame Albertine Grenier et de feu monsieur Réginald Hunter. Elle demeurait à Beaupré. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Elle laisse dans le deuil son compagnon de vie Georges Verreault et ses enfants: Mario, Line, Linda, Marlène, Jean-Yves, Sonia; son frère Carol Drolet; son amie Lauraine Villander; ses enfants: Diane Morency, Adélard Morency, Lauraine Morency; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré et du Manoir du Château pour les bons soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de