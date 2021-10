ROUSSEAU, Simone



Aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 octobre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Simone Rousseau, épouse de Octave Côté. Née à Laurierville, elle était la fille de feu Ernest Rousseau et de feu Cécile Paradis. Elle demeurait à Saint-Gilles. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Octave Côté, sa fille: Marie-Eve Côté (Jean-Yves Perrodin); ses frères et soeurs: feu Yvette (feu Lloyd Kingsborough), Jeannine (feu Raymond Hamel), feu Raymond, Lise, Jeanne (feu Henri Breton), Doris (feu Michel Blier), Nicole, Fernande (Jean-Yves Gauthier), feu Diane, André, Thérèse (Réal Babineau) et Louise (Jacques Brassard); plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, ami(es), ainsi que la famille Côté. Un merci spécial au personnel des soins palliatifs du 4e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.