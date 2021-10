LESSARD, Aline Vachon



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 13 octobre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Aline Vachon, épouse de feu Jean-Marie Lessard. Elle demeurait autrefois à Vallée-Jonction. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Robert Levesque), René (Marie-Denise Bisson) et André (Chantale Brochu); ses petits-enfants: Geneviève Levesque (Martin Cummings), Vincent Levesque (Myriam Lafrenière) et Dominique Lessard (Pier-Luc Savoie); ses 4 arrière-petits-enfants: Flora Cummings, Elsie et Edmond Levesque ainsi que Flora et Arthur Savoie. Elle était la sœur de feu Lauréat (Dee Desrosiers), feu Roland (Pauline Grégoire), feu Fernand (feu Huguette Labbé), feu Laure-Aimée (feu Charles Labbé), feu Paul (Haude Routhier), feu Jean-Luc (feu Thérèse Labbé), feu Guy (Claudette Chabot), feu Henri (feu Yolande Lessard), feu Denise (feu Ernest Turcotte), feu Huguette (feu Paul Gagnon), Denis (Colette Rodrigue), Marcel (Diane Paré) et Louise (Jean Boily). Elle était la belle-sœur de feu Charles (feu Fernande Gagnon), feu Marius (feu Liliane Goulet), feu Blanche (Jean-Luc Labbé) et Georgette (Jean-Guy Lessard). Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi, le 29 octobre de 19 h à 21 h, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier le personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour leur attention, leur délicatesse, les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer Chaudière-Appalaches, 1494 route Président-Kennedy Nord, C.P. 1, Sainte-Marie, G6E 3B4 : https://www.alzheimerchap.qc.ca/ ou par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Vallée-Jonction) (740, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Québec G0S 2V0) : https://psfdb.ca/