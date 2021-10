COUTURE, Marielle



À Québec, le 11 octobre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Marielle Couture, fille de feu monsieur Alexandre Couture et de feu madame Jeanne-D'Arc Parent. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Yvon (Agathe Chabot), feu Denis, feu Céline, Irène (Raymond Soucy), Irénée (Denise Émond), Rémi (Johanne Routhier) et Hélène (Ghislain Émond); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial à madame Cynthia Desmarais de la résidence R.T.F. de Val-Bélair. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.