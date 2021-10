VEILLEUX, Marc (Marco)



À la Maison Catherine de Longpré, le lundi 25 octobre 2021 à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Marc (Marco) Veilleux, époux de feu Francine Landry et fils de feu Louis-Georges Veilleux et de feu Marguerite Rodrigue. Il était le fondateur de Traction Saint-Georges. Un hommage en sa mémoire sera célébré le samedi 13 novembre 2021 à 11h30 auoù la famille recevra les condoléances à compter de 9hIl laisse dans le deuil ses enfants : Carl (Dominique Cazeau) et Suzie (Martin Dorval). Il était le frère de Charlotte (Fernand Poulin), feu Denis (Diane Bélanger), feu Carl (Louise Arbour), James, feu Nelson et Lucie Veilleux. Il laisse également dans le deuil les membres de sa belle-famille Landry ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1.