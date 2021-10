LÉGARÉ, Francine Alfredine



À Québec, le 6 octobre 2021, à l'âge de 95 ans et 9 mois, est décédée madame Francine Alfredine Légaré, fille de feu Alfred Légaré et de feu Estelle Leclerc, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son frère: père Clément Legaré, prêtre eudiste. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Richard (feu Béatrice Boivin), Yvette (feu André Raymond), Mariette (feu Ovide Héroux) Conrad (feu Pierrette Lassalle), et Fernando. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, parents et amis. La famille recevra les condoléancesde 13 à 14h etLa famille a confié madame Légaré auLa famille aimerait remercier le personnel soignant du centre d'hébergement Saint-Augustin, à Beauport, ainsi que celui de la résidence La Roseraie, Sainte-Foy, pour les bons soins prodigués à madame Légaré. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne des maladies inflammatoires de l'intestin (3767, boulevard Thimens, bureau 223, Montréal (Québec) H4R 1W4). Pour rendre hommage à madame Légaré, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.sylviomarceau.com