UBERTELLI, Serge



À l'hôpital St-François-d'Assise, le 23 octobre 2021, est décédé Monsieur Serge Ubertelli, époux de Madame Carole Vermette. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Carole, son fils Francis et son épouse Erin; ses petits-enfants: Giorgio, Anna et Clara; son beau-frère Marquis Vermette et sa belle-sœur Danielle Vermette; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera à la maison funérairele samedi 30 octobre 2021 de 10h à 11h45. L'inhumation aura lieu au cimetière St-David à Lévis à 12h30.