CORRIVEAU, Micheline Leclerc



À l'Hôpital de Montmagny, le 18 octobre 2021, à l'âge de 76 ans et 11 mois, est décédée madame Micheline Leclerc, épouse de monsieur Yvon Corriveau. Elle était la fille de feu monsieur Pierre Leclerc et de feu dame Palmyre Carrier. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle commémorative du, à compter de 10h.Les cendres seront déposées au cimetière de St-Michel de Bellechasse.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Yvon, ses fils: Frédéric (Rosalie Bilodeau), Charles et David; ses petits-enfants: Eliane, Daphnée et Mathias; ses frères et sœurs: Guy (Lise Breton), Léonard (Annette Bouffard), feu Rina (feu Eugène Houde), Gilles (feu Simone Aubé), Huguette (Jacques Bolduc), feu Suzanne,Réjean (Patricia Aubin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Corriveau: Fleurette (Gilles Ringuet), Réjeanne, Raynald (Christine Morin), Candide (Hélène Vézina), feu Jean-Marie (Dolorès Corriveau). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, www.cancer.ca. Des formulaires seront aussi disponibles au salon. La direction a été confiée à la