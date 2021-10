DAIGLE, Ghislaine Levesque



À l'Hôpital Laval, le 19 octobre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Ghislaine Levesque, épouse de feu monsieur Roger Daigle et fille de feu monsieur Joseph Levesque et de feu madame Germaine Bernier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 13 novembre de 9h à 11h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carl Vincent (Mylène Jacques) et Véronique (Thierry Casavant); ses petits-enfants: Joanie (David Therrien), Béatrice, Xavier et Eliot; ses arrière-petits-enfants: Alexis et Marilou; son frère Serge (Carole Paquet) et sa sœur Nicole (feu Len Boily), l'a précédée feu Danielle (Jacques Tardif); sa belle-sœur Carmen Latulippe (feu Serge Daigle); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis dont Claudette et Rachèle qui lui étaient chères.le samedi 13 novembre de 9h à 11h. Par la suite, un cortège emmènera les cendres au cimetière St-Charles-Borromée où elles seront inhumées auprès de son époux monsieur Roger Daigle. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'IUCPQ particulièrement son infirmière qui en a pris bien soin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau. 261, Québec (Qc), G2J 1B8, (418) 682-6387.