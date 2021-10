BÉGIN, Paul-André



Au Centre d'hébergement de Saint-Raymond, le 28 juillet 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Paul-André Bégin, époux de dame Yolande Cayer, fils de feu monsieur Ernest Bégin et de feu dame Antoinette Tardif. Il était natif de Sainte-Brigitte-de-Laval.Les cendres seront déposées au cimetière de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse adorée, monsieur Bégin laisse dans le deuil ses enfants: Céline (Benoît Jourdain) et Michel (Lise Lachance); sa petite-fille: Nicoletta Jourdain (Thomas Soucy-Veillette); ses sœurs et son frère: Lucille (Gaston Fortier), Jacques (Micheline Rodrigue) et Véronique (Paul Marineau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Paul-André est allé rejoindre ses frères et sœurs: Yvon, Lorraine, Lise et Benoit, ainsi que ses beaux-frères Cayer: François, André, Guy et Léonidas. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de la Maison d'Élie (en particulier Sandra et Martine), le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Casimir (en particulier Richard, Michel, Julie et les deux Valérie) et le Centre d'hébergement de Saint-Raymond (les infirmiers Jean, Catherine, Nancy, tout spécialement Charles, et le personnel soignant) pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme SOS Accueil inc., 125, rue des Ormes, Saint-Raymond, G3L 1C4 ou à la Fondation Santé Portneuf. Le formulaire est disponible en ligne via leur site internet : https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/DIM/.