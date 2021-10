VERRET, Jean-Paul



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 21 octobre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Verret, époux de feu madame Marielle Verret. Il était le fils de feu Mérilda Lafrance et de feu Amable Verret. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil ses filles: Line (Donald Leblanc) et Linda (Jean-Claude Doucet); son petit-fils: Francis; ses frères et sœurs: Jeannette (feu Yvon Paquet, feu C-Eugène Verret), feu Roger (feu Denise Deschênes), Jean-Guy (Denise Plamondon), Jacqueline (feu Rodrigue Plamondon), Fleurette (feu Marius Racine, feu Roger Breton), Gisèle (feu J-Claude Bélanger), feu Yvan (feu Louise Pageau), feu Fernande, Jean-Marc (Monique Thibault), Émilien (Gisèle Verret), Ghislain (Claudine Verret), Gilles (Jocelyne Rhéaume); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Marc (Micheline Jolicoeur, feu Yolande Rousseau), feu Denis (Denise Beaudin), Ginette (Maurice Paquet), Jean-Marie (Nicole Beaudin), Gilles (Hélène Lirette), Yvan (Renée Rhéaume), Louise (Réjean Morency, feu Simon Bédard), Gaétan (Micheline Pouliot), Normand (Marlène Chantal), Lise (Jacques Tremblay). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement tout particulier à la merveilleuse équipe du A-6 de l'hôpital Saint-François d'Assise pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.