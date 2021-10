PAGEAU, Gaëtan



À Québec, le 19 octobre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Gaëtan Pageau, époux de feu dame Suzanne Verret, fils de feu dame Florilda Pageau et de feu monsieur Joseph Pageau. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la, de 9h30 à 11h30 etLes cendres seront déposées au cimetière de Loretteville le 1er novembre à 11h sous la supervision de laIl laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Nathalie Brochu), Lina (Michel Tremblay), Sylvain (Nathalie Dussault); ses petits-enfants: Ubert, Camille, Valérie, Daphné, Jonathan; ses arrière-petits-enfants: Amélia et Jules; ses sœurs: Claudette (Georges-Henri Denis), feu Lorraine (feu Conrad Martin), feu Estelle (feu Julien Savard), Françoise (Cyrille Pérusse), Christine (feu Lucien Poliquin, Jacques Godbout), feu Lauretta (Achille Rhéaume); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Verret: feu Yvon, Gilles (Rita Pruneau), Ghislaine (Roland Raymond), feu Réjean (Lorraine Gingras), Richard (Jocelyne Bernier), feu Denis (Martine Therrien), Carole; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). Un sincère remerciement au personnel du CLSC de la Jacques-Cartier pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.