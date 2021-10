BROUSSEAU, Jean-Yves



À son domicile, entouré des siens, le 29 septembre 2021, à l'âge de 72 ans, est décédé, monsieur Jean-Yves Brousseau, époux de madame Martine Boilard et fils de feu Emmanuel Brousseau et de feu madame Simone Milhomme. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Brousseau laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée, ses enfants: Jocelyn, Mélanie (Jason Frigon) et Pierre; ses petits-enfants: Olivier, Miguel, Nelly-Eve et Simon; ses frères et soeurs de la famille Brousseau: Jean-Marie (Denise Châtigny), feu Germain (Françoise Leclerc), feu Laurent (feu Andrée Boutet), Jocelyne (feu Yvon Julien), Jean-Claude (Raymonde Sanfaçon), Guy (Judith Jobin) et Jacques (Lucille Laperrière); ses beaux-parents: feu Georges-Henri Boilard et Carmen Defoy; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boilard: Monique, Gaétan (Colette Dufour), Nicole (Mickaël Sullivan), Lisette (Marcel Lacroix) et Jean-René (Céline Cantin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins,cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel des soins palliatifs à domicile du CLSC de Pont-Rouge pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances à lade 19h à 21h et samedi, jour de la messe, de 8h à 10h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation santé Portneuf, 700 rue Saint Cyrille, Saint Raymond QC G3L 1W1 https://fsssp.ca/