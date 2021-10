GIRARD, Jean-Paul



À son domicile, entouré de l'amour de sa famille, le 15 octobre 2021, à l'aube de ses 92 ans est décédé monsieur Jean-Paul Girard, époux de feu madame Clémence Fortin. Originaire de Notre-Dame-du-Rosaire, il était le fils de feu dame Ida Tremblay et de feu monsieur Arthur Girard. Il demeurait à Saint-Omer de L'Islet. Il laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Geneviève Bourgault), Martin, Aline (Claude Duval), Denis (Nicole Thibault), Martine, Jacques (Linda Chassé), Hélène (Claudel Fortin), Doris (Mario Chouinard), Rachel (Robert Dubé), Serge (Isabelle Bourgault) et Véronique (Éric Moreau); ses petits-enfants : Patricia, Jean-François, Pascal, Sébastien, James, Peter, Alexandra, Patrick, Dominic, Valérie, Guillaume, Steven, Nicolas, Frédérick; leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Victor, Emerick, Kamélya, Léa, Elly-Ann, Florence, Malcom, Megan, Théo, Charles-Henri. Sont aussi affectés par son départ les membres des familles Girard et Fortin, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du Service des soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile, particulièrement à Marie-Claude Bois, Francine Fortin, Nathalie Gauvin et Stéphanie Robichaud pour leur accompagnement et les soins empreints d'humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0.