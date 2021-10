BOUCHER MOREL, Simone



Tu n'es pas là où tu étais, mais tu es là, partout, là où je suis.À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 22 octobre 2021, à l'âge de 91 ans et 9 mois, est décédée, madame Simone Boucher, épouse de feu monsieur Gérard Morel. Elle était la fille de feu madame Éva St-Hilaire et de feu monsieur Francis Boucher. Elle demeurait à Beaupré.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. La mise en habitacle des cendres se fera au Mausolée à la Chapelle funéraire du cimetière de Ste-Anne-de-Beaupré après le service religieux. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Doris (Jean-Yves Côté), feu Normand (Mariette Taillon), Judith (Jules Boies), Jude (Line Beaumont); ses petits-enfants: Mathieu (Isabelle Boisvert), Laurie, François (Mireille Lagacé), Frédéric (Marie-Félixe Fortin), Suzie et ses quatre arrière petits-enfants: Noémie, Roxanne, Jacob et Louis. Elle était la sœur de feu Gemma Boucher (feu François-Xavier Maltais), feu Roger Boucher (feu Jeannine Nadeau), feu Benoit Boucher (feu Noëlla Rancourt), feu Lauréanne Boucher (Jean-Charles Tremblay), Noëlla Boucher (feu Roland Racine) (Pierre Champagne).Sa belle famille: feu Olivette Morel (feu Charles-Édouard Racine), feu Émilienne Morel (feu Raymond Lachance), feu Joseph Morel junior (feu Germaine Marcotte). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le Dr Alain Lavoie ainsi que le personnel du deuxième étage des Jardins de la Côte et le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, ave. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc) G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com. Elle a été confié au