BÉLANGER, Thérèse



Le 25 septembre 2021, à l'hôpital St- Sacrement, à l'âge de 93 ans est décédée Madame Thérèse Bélanger fille de feu Louis Bélanger et de feu Marie-Ange Simoneau. Native de la paroisse Notre-Dame de Grâce, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs: feu Louis (feu Angèle Zimek), feu Maurice (feu Hélène Lemieux), feu Fernand (feu Lucille Plante), feu Pierrette (feu Claude Long), feu Lucille (Yvon Asselin) et Lisette (feu André Denis). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, arrière-neveux et nièces, arrière-petits-neveux et nièces, cousins, cousines et ses amis(es). La famille recevra les condoléances àde 9h à 11h,Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles ultérieurement. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel dévoué à l'hôpital St-Sacrement, secteur 2e Coulombe, pour leur empathie et les bons soins prodigués à Thérèse. Un merci particulier à l'Abbé Jacques Letarte pour son accompagnement spirituel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Québécoise de la Dégénérescence Maculaire.https://www.aqdm.org/don.htmlDes formulaires seront disponibles sur place.