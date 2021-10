ROY, Jeannette Favreau



Au CHSLD de Ste-Perpétue de l'Islet, le 11 octobre 2021 à l'âge de 91 ans est décédée Mme Jeannette Favreau, épouse de feu Marcel Roy et fille de feu Lucien Favreau et de feu Cécile Berthe Charron. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 12h.et de là au columbarium du Mausolée de Montmagny.Elle laisse dans le deuil ses filles: Natalie (Bernard Têtu), Sophie (Ghislain Dupont); son petit-fils adoré: Louis-Charles Têtu. Elle était la sœur de: feu Madeleine (feu Georges E. Courville), Yolande (feu Léo Davignon, Pierre Brisebois), feu Dr Jean (Pauline Moreau); de la famille Roy, elle était la belle-sœur de: feu Denis (Lise Ouellet), Pierre (Lisette Bérubé), feu Gilles (Pierrette Ouellet), Bertrand (feu Pauline Fournier, Paul Larivière); elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille remercie les anges du CHSLD de Ste-Perpétue pour leurs excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène, www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON