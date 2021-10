ROUSSEAU, Richard



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 20 octobre 2021, à l'âge de 73 ans, nous a quittés entouré de notre amour, monsieur Richard Rousseau, conjoint bien-aimé de dame Cécile Chevalier. Il était le fils de feu monsieur Jean-Paul Rousseau et de feu dame Cécile Gelly. Il demeurait à Saint-Joachim.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1h30 avant la cérémonie soit de 12h30 à 14 h. La direction des funérailles a été confiée àIl laisse dans le deuil outre sa conjointe Cécile, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Michelle Rousseau, Jean-Pierre Rousseau (Francine Bailleur), René Rousseau (Nicole Ouellet), Daniel Rousseau (Lina Dion), Micheline Thiboutôt, Jeanne Chevalier (Gustave Garneau), Michel Chevalier (France Tremblay), Marcel Chevalier (Carole Godin), Jean-Paul Chevalier, Réjean Chevalier (Louise Gravel), Hélène Chevalier, Denise Chevalier, Gilles Chevalier (Isabelle Bourgault), et il était le beau-frère de feu Gérard et feu Nicole Chevalier. Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement ses voisins pour leur bonté et amabilité à l'égard de Richard, tout spécialement Stéphan Paré et Gisèle Pépin pour leur bons services et leur soutien, ainsi que Jeanne, Hélène et Denise pour le grand support apporté durant la maladie. Merci également à toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré ainsi qu'au docteure Christine Lemay pour la grande qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/