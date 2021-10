LANGLOIS, Clermont



À l'Hôpital Régional de Portneuf, le 25 septembre 2021, à l'âge de 86 ans et 7 mois, est décédé monsieur Clermont Langlois, époux bien-aimé de madame Thérèse Marcotte. Il était le fils de feu madame Monique Godin et de feu monsieur Octave Langlois. Il demeurait à St-Basile de Portneuf. Outre son épouse, monsieur Langlois laisse dans le deuil ses généreux enfants: Mario (Nicole Vézina) et Marlène (Richard Trudel); ses quatre chers petits-enfants: Emmanuelle (Mathieu Bertrand), Mathieu (Marie-Pier Alain), Roxanne (François Denis) et Olivier Trudel; ses trois arrière-petits-enfants qu'ils chérissait tant: Olivia, Élizabeth et Jules. Il laisse aussi dans le deuil ses soeurs et belles-soeurs de la famille Langlois: Fleurette (feu René Fiset), Carmelle (feu Bruno Godin), feu Yvon (Claire Frenette), feu Rhéau (Rachel Drolet (Lionel Morasse)); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Marcotte: feu Jean-Louis (Fernande Côté), feu François (Émilienne Chevalier), Gabriel (Denise Daigle) et son filleul Stéphane ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allée rejoindre ses autres frères, beaux-frères et belles-soeurs des familles Langlois et Marcotte. La famille désire remercier le personnel soignant du CLSC de Pont-Rouge au soutien à domicile ainsi que l'équipe des soins palliatifs pour les bons soins prodigués et leur humanisme.et de là au cimetière paroissial sous la direction de laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue St-Cyrille, St-Raymond, G3L 1W1, www.fsssp.ca