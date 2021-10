BLACKBURN, Rémi



Au CHSLD Saint-Jean-Eudes, le 16 octobre 2021 à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Rémi Blackburn, fils de feu Anna-Marie Dufour et de feu Maurice Blackburn. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, madame Françoise Hudon, il laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Christiane), Lise (Jacques), Alain (Sylvie), Pierrette, Rémi Jr. (Monique), Michel (Louise), Fabien et Annie (Jean-François); ses petits-enfants: Ann, Simon, Olivier, Daphnée, Audrey, Élisabeth, Étienne et Alexia. Il laisse également dans le deuil ses arrière-petits-enfants, cousins, cousines, nièces, parents et amis. La famille a confié monsieur Blackburn au :La famille recevra les condoléances le mercredi 3 novembre de 18h à 21h et le jeudi 4 novembre de 8h30 à 10h au complexe funéraire.L'Inhumation au cimetière suivra la cérémonie. La famille tient à remercier le personnel du département de l'Alzheimer du CHSLD Saint-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués à leur père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer de Québec (305-1040, avenue Belvédère Québec (Québec) G1S 3G3) Tél.: 418 527-4294). Pour rendre hommage à monsieur Blackburn, vous pouvez visiter notre site internet : www.dignitequebec.com