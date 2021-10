VERRET, Louise Gingras



Au CHSLD du Faubourg, le 9 octobre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Louise Gingras, épouse de monsieur Jean-Claude Verret, fille de feu Paul Gingras et de feu Antoinette Trudel. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Claude; ses fils : John (Manon Hamel), Richard (Gina Buteau) et Marc (Caroline Lehoux); ses petits-enfants : Dany (Pascale Potvin), Carl, Olivier (Roxanne Fortin), Sarah, Jonathan (Mathilde Lamontagne), Samuel (Rebecca Holden), Joélie et Léa-Sophie; ses arrière-petites-filles : Kellya, Ema et Leanne; ses frères et sœurs : Michel (Jacqueline Bouthillier), feu Jean-Marc, feu Jacqueline (feu Gustave Collin), feu Liliane (feu Roch Poulin) et feu Ginette (Marcel Côté); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Verret, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD du Faubourg et plus particulièrement Shawn pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com