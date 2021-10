DÉCHÈNE, Claude



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 22 octobre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Claude Déchène, époux de feu dame Alice Dufour. Autrefois de Saint-Grégoire-de-Montmorency, il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 13h50.Il laisse dans le deuil sa fille: Natalie (Serge Brousseau); sa petite-fille Sophie; ainsi que plusieurs autres parents, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son épouse Alice, son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur: Jacqueline (Roger Paquet), Marguerite (Albert Bilodeau),Yvette D. Guay, Madeleine (Roger Thibault), Jean-Louis (Simone Jacques); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dufour; Jeannine (Jean-Marc Néron), Thérèse (Lucien Asselin), Marie (Armand Bédard) et Joseph. Un remerciement tout spécial à tout le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués, tout particulièrement à la Dre Carole Cyr pour son accompagnement.