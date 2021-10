DEMERS, Roger



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 octobre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Roger Demers, époux de madame Mariette Caron, fils de feu monsieur Albert Demers et de feu madame Blanche Jolicoeur. Il demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Gisèle (feu Fernand Lagueux), Denise (feu Marcel Vézina), feu Gilles (Carole Couture), feu Monique et Nicole; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caron: Gérard (Madeleine Aubin), Joseph (feu Denise Genest), Jeannine, Jacqueline (feu Claude Danis), Claude (Louise Trudeau), Yvon, Lisette (Jacques Savard), Louise (Jacques Bérubé) et Gilles (Nancy Auger); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 8e étage ainsi que le personnel de l'équipe de neurologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille tient également à remercier Nancy Chamberland (René O'Bomsawin), Émilie et Éloïse pour leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.à compter de 13 h 30.