GENESSE, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 octobre 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Robert Genesse, époux de feu madame Lise Boutin, conjoint de madame Madeleine Godbout, fils de feu Jeanne d'Arc Renaud et de feu Rosaire Genesse. Il demeurait à Sainte-Marie. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Karine, Stéphane (Caroline Vachon), Mylène (Sébastien Tanguay), Kathy Henry (Simon Béchard); ses petits-enfants: Frédérique Chouinard (Gabriel Blais), Raphaëlle Chouinard, Ève Chouinard, Maxime Genesse, Rosalie Genesse, Anabelle Genesse, Alexis Béchard, Philipe Béchard et Marguerite Tanguay; ses frères et soeurs: feu Aline (feu André Bolduc), feu Roger, Lyse (Yves Carrier), Claire (Jacques Morneau), feu Georges, Véronique (Daniel Côté) et Jacques (Claudette Corriveau); les membres des familles Godbout et Boutin; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.à compter de 9h.