Ariane Moffatt seule sur scène

Ariane Moffatt se plaît autant à s’éclater en dansant qu’à se livrer de manière intimiste sur scène. Pour son grand retour dans une salle montréalaise, jeudi soir au théâtre Outremont, elle a choisi de faire les deux : s’amuser sur scène tout en privilégiant les grandes émotions pour livrer un spectacle à son image : Incarnat en solo.

Derrière les masques que doivent désormais porter les spectateurs doublement vaccinés tout au long du concert, les sourires étaient pourtant perceptibles. Dans les yeux de l’artiste montréalaise de 42 ans comme dans ceux des 540 admirateurs composant l’auditoire, on décelait la même lueur d’un bonheur collectif et musical enfin retrouvé.

« Je vais juste prendre le moment pour savourer ce qui se passe, a-t-elle déclaré d’emblée avant de rigoler qu’elle aimait les spectacles où elle pouvait se rendre en scooter. Je suis impressionnée de vous voir si nombreux pour un soir de première, comme dans la première fois que je vois autant de monde dans un même endroit. Merci d’être là. »

Le temps d’une soirée où elle s’est présentée « toute vulnérable et toute seule sur scène », le jeu de piano et la voix chaude de celle qui célèbre ses 20 ans de carrière ont su chasser la grisaille des longs mois de pandémie. Avec elle devant nous, et en se gavant de ses mots et de ses enveloppantes mélodies – certaines nouvelles, certaines bien connues comme Debout, La fille de l’iceberg et Réverbère –, tout semblait à nouveau possible.

Revenir à L’essentiel

En faisant plonger les spectateurs dans l’univers ouateux d’Incarnat – un opus écrit, composé et enregistré entre 2019 et 2020, en pleine pandémie –, l’autrice-compositrice-interprète seule sur scène nous a permis d’avoir un accès privilégié à sa fragilité et à ses intimes pensées. Une première pour l’artiste en 20 ans de métier.

Le dépouillement scénographique (une scène, un champ de hautes plumes incarnates changeant de couleur et balayées au vent, quelques projections lumineuses, une artiste), musical (un piano, un synthétiseur pour des pièces plus techno et une voix) et humain (que des émotions brutes) n’était sans doute pas étranger à cette récente et étrange période venue nous pousser à redéfinir et à revenir à l’essentiel.

