Aspirants-profs: Legault promet plus de places à la maitrise qualifiante et des incitatifs financiers

François Legault veut augmenter le nombre de places à la maitrise qualifiante pour former des profs et promet même des incitatifs financiers pour recruter davantage d’enseignants qualifiés.

Les intéressés devront porter une attention particulière au minibudget que présentera sous peu le gouvernement caquiste.

«Le 25 novembre, on va continuer à augmenter le nombre de places, augmenter les incitatifs pour que les enseignants soient reconnus dans notre société comme étant des personnes extrêmement importantes pour l'avenir», a glissé le premier ministre jeudi à l’Assemblée nationale.

Pour l’heure, en pleine pénurie de main-d’œuvre, on refuse à des centaines d’étudiants au dossier scolaire impeccable l’accès à la maîtrise qualifiante en enseignement, faute de places. C’est le cas de Sophie*, diplômée en droit et désirant ardemment devenir prof, qui ne comprend pas qu’on lui mette des bâtons dans les roues.

Alors que le Québec manque cruellement d’enseignants pour nos enfants, seulement 225 des 940 candidatures soumises à la maîtrise qualifiante en enseignement préscolaire et primaire de l’Université de Montréal ont été retenues. Ce nouveau programme permet à des étudiants déjà diplômés dans divers domaines d’obtenir leur brevet après une formation accélérée en enseignement.

François Legault a souligné que certains domaines d’études n’étaient pas nécessairement compatibles avec la maitrise qualifiante en enseignement. Il n’a toutefois pas voulu donner d’exemples précis.

«On peut, tout le monde, penser à certains bacs où on ne peut pas, avec seulement une maîtrise, transformer ces personnes-là en enseignants qualifiés. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les experts des facultés d'éducation».

Selon la cheffe libérale Dominique Anglade, l’heure est venue d’un «véritable redressement national en matière d’éducation». Elle a rappelé jeudi que pas moins de 30 000 profs ne sont pas légalement qualifiés actuellement dans nos écoles.

«Aujourd'hui, on a des personnes qualifiées qui pourraient enseigner, mais parce que le gouvernement ne s'en préoccupe pas, on n'est pas capable de voir des résultats sur le terrain, on n'est pas capable d'avoir des enseignants qui rentrent dans le secteur de l'éducation!», s’est insurgée la cheffe de l’opposition officielle.

* Il s'agit d'un nom fictif, à la demande de la jeune femme, qui ne veut pas compromettre ses chances éventuelles d'être admise à la maîtrise qualifiante en enseignement.

