GAGNON, Rosaire



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec entouré de l'amour des siens est décédé, le 26 octobre 2021, à l'âge de 81 ans, monsieur Rosaire Gagnon, époux de dame Lise Pineau, fils de feu René Gagnon et de feu Adrienne Proulx. Il demeurait à Cap-Rouge.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise; ses filles: Line (Guylain Savard) et Lucie (Nicolas Pouliot); ses petits-enfants: Annie, Pierre-Lài et Marc-André, son arrière-petite-fille Aurélie; ses frères et sœurs: feu Raynald (feu Jeannine Lévesque), feu Bibiane (Joachim Breton), Gisèle (Marcel Canuel), Myrtha (André Savard), Hélène (feu Jacques Lepage), Marcel (Diane Michaud) et feu Gilles, sa belle-sœur Ruth Pineau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du 11e étage de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, téléphone: 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca.