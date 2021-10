GOUPIL, Simon



C'est avec un profond regret que nous vous informons qu'à son domicile, à la suite de son combat contre la maladie, le 11 février 2021 à l'âge de 56 ans est décédé Simon Goupil, époux de madame Marianne Lemieux. Il était le fils de monsieur Léopold Goupil et de madame Suzanne Lavertu. Il demeurait à Saint- Lazare-de-Bellechasse.et de là, au cimetière paroissial.Outre son épouse, ses parents, ses beaux-parents feu Julien Lemieux et feu Madeleine Bilodeau, il laisse également dans le deuil ses enfants: Valérie (Francis Labbé), Maxime (Karine Dufour), Étienne (Élisa Poulin)et Alex; ses petites-filles: Magalie et Ophélie Labbé et Abby Goupil; ses frères et ses sœurs: Martin (Marise Vien), Johanne (Simon Talbot), Julie (Stéphane Royer) et Vincent (Mélanie Poissant); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Jocelyne (Laurain Langlois), Guylaine, feu Sylvain, Dannie (Réjean Vézina), Fabien (France Tremblay), Nadine, Gino (Nathalie Guillemette) et Mélanie (Marc Roy); ses filleules Stéphanie Godbout et Claudia Lemieux; ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier chaleureusement mesdames Marie-Joëlle Gamache et Sophie D'Auteuil ainsi que tout le personnel du centre régional intégré de cancérologie pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la