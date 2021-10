MARCOTTE FALARDEAU

Pierrette



Entourée d'amour avec toute sa famille, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 octobre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Pierrette Falardeau, épouse de feu monsieur Yvon Marcotte et fille de feu monsieur Pierre Falardeau et de feu madame Adelaïde Renaud. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Jocelyne Trudelle), Carole (Harold Lachance), Pierre (Marilène Bécotte), Céline (Sylvain Vallières), Richard (Carolin Fiege), Yves (Nadine Dupont), Serge (Nancy Messier); ses petits-enfants : Jonathan (Frédérique Huard), Vanessa (Dale Sanfaçon), Véronique, Thomas (Tinane Ferrat), Félix, Alexandra, Matthew, Simon; ses trésors d'arrière-petits-enfants : Elly, Abigail et Sam. Elle est allée rejoindre son époux ainsi que tous ses frères et sœurs qui l'ont précédée : feu Gérard (Juliette Leblanc), feu Dorothée, feu Gabrielle, feu Madeleine, feu Gilberte (feu Léonide Savard), feu Estelle (Marcel Légaré), feu Joachim (feu Andrée Laporte), feu Rita, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Louise, sa fille, pour son grand dévouement au cours des années. La famille remercie aussi le personnel de l'unité de médecine et des soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, (418) 525-4385.