MAROIS, Claire



Au CHUL, le 18 octobre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Claire Marois, épouse de feu monsieur Luc Vallée, fille de feu Arthur Marois et de feu Adrienne Côté. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 4 novembre 2021 de 16 h à 20 h etde 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil sa fille Marie Gauthier; ses petits-enfants: Véronique Douville (Guillaume Thériault) et Simon Douville (Roxanne Giguère); ses arrière-petits-enfants: Marie-Laurence, Charles-Émile, Juliette et Félix; ses frères et sœurs: feu Madeleine (feu Robert Simpson), feu Suzanne (feu Louis Drouin), feu Roger (feu Donia Ross) et Lucie (feu Yves Giguère); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins à domicile du CLSC et du CHUL pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil: www.operationenfantsoleil.ca