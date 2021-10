PARÉ, Colette



Au CHSLD Vigi St-Augustin-de-Desmaures, le 19 octobre 2021, à l'âge de 97 ans et 6 mois, est décédée madame Colette Paré, fille de feu madame Anna Delorme et de feu monsieur Charles-Auguste Paré. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Françoise (feu Jean-Louis Blouin), feu Thérèse, Suzanne, Jean-Jacques (Germaine Everell), Claude (feu Pierrette Lavoie, Mariette Allard) et feu Yves (Maud Tremblay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Vigi St-Augustin-de-Desmaures pour les très bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, tél.: 418 525-4385, Site web: https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/. Des formulaires seront disponibles sur place.