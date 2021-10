DAIGLE, Louis-Aimé



À son domicile, le 20 octobre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Louis-Aimé Daigle, époux en premières noces de feu dame Rollande Daigle et en secondes noces de feu dame Denise Daigle, fils de feu Joseph-Antoine Daigle et de feu Rachel Savard. Il demeurait à Québec.et de là au cimetière paroissial. La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil ses enfants: Laurette (Nelson Cloutier), Nancy et Stéphane (Anik Pouliot) ; ses petits-enfants: Audrey (David), Cynthia (Kevin), Zoé (Joey) et Kim; ses arrière-petits-enfants: Louis-Antoine, Laurence, Abigaelle, Elie, Éva et Élodie; ses frères et sœurs: feu Monique, feu Hélène (feu Jean-Louis Daigle), feu Noëlla (feu Jean Morasse), Colette (feu Yvon Durand) et Lise; ses beaux-frères et belles-sœurs: Raynald (Lisette Letellier), Lorrain (Lise Noël), Huguette (Gilles Charbonneau), Gilles (Claudette Bourbon), feu Donald et Normand (Monique Bédard); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Blanche, feu Xavier, feu Maurice, feu Roger, feu Délima, feu Géraldine et feu Micheline. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de la Haute-St-Charles plus particulièrement madame Nathalie Jacques pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la (Fondation de l'IUCPQ) Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval) : www.fondation-iucpq.org